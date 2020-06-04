تحديد موعدي مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا

وطن: أعلن فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي اليوم الخميس، موعدي مباراتي إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وأعلن سبادافورا عبر حسابه في "تويتر" أن مباراة يوفنتوس وميلان ستقام في الـ12 من يونيو الجاري، في حين ستلعب مباراة نابولي وإنتر ميلان في الـ13 من الشهر ذاته.

وفي مباراتي الذهاب، فاز نابولي على ملعب إنتر ميلان بهدف دون رد، في حين تعادل ميلان ويوفنتوس بهدف لكل منهما على ملعب سان سيرو.

وسيستضيف الاستاد الأولمبي في روما المباراة النهائية في الـ17 من يونيو الجاري.

يذكر أن يوفنتوس هو البطل التاريخي لكأس إيطاليا برصيد 13 لقبا، مقابل 9 ألقاب لروما و7 ألقاب لكل من إنتر ميلان ولاتسيو بطل النسخة الأخيرة.