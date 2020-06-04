إيطاليا تسجل ارتفاعا في وفيات كورونا وانخفاضا في إصاباته

وطن: أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 88 وفاة جديدة بكورونا مقارنة مع 71 في اليوم السابق، فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة الأربعاء.

وكشفت هيئة الحماية المدنية أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير بلغ 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 234013 في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وبين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الخميس، جاءت 84 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ورفعت الحكومة أمس الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق، رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة.

المصدر: "رويترز"