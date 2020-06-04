سانا: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مصياف بريف حماة

وطن: أفادت وكالة "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد، استهدف معامل الدفاع هناك.

وأشارت إلى أن وسائل الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة، مساء اليوم.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الأصوات ناتجة عن "غارة إسرائيلية كانت تستهدف معامل الدفاع في الزاوي بريف مصياف".

من جهته، أشار مصدر في لبنان، إلى أن "الطيران الإسرائيلي عبر الأجواء اللبنانية" خلال الغارة.

المصادر: (سانا)