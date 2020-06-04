إغلاق 72 مؤسسة تعليمية في دولة الاحتلال بسبب كورونا



وطن: بعد استمرار الكشف عن مزيد عن الإصابات بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية في دولة الاحتلال، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية عن اغلاق 21 مدرسة وروضة أطفال، وبذلك ارتفع عدد المؤسسات التعليمية التي أغلقت في دولة الاحتلال الى 72.



وأعلنت الوزارة انه كشف اليوم عن 24 مصابين جدد بالفيروس ، وارتفعت الإصابات الى 285 بمدارس تقع ـ32 منطقة في دولة الاحتلال، وانه حاليا يوجد 9,079 طالب ومدرس في الحجر الصحي.



وبموجب المعطيات فان خمسة مدارس أغلقت اليوم في "تل ابيب" ويافا، بينها 3 مدارس عربية في مدينة يافا: المدرسة الابتدائية "ضبيطة" أغلقت بعد تشخيص طالب ومدرسة كمصابين، المدرسة الابتدائية "الفرير" تم تشخيص طالب كمصاب بالفيروس، وفي المدرسة الابتدائية "تيراسنطا" تم تشخيص إصابة طالب بالفيروس. كما أعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية عن اغلاق أربعة مؤسسات تعليمية للحريديم في أربعة مدن .



واعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امس ان كل مؤسسة تعليمية يتم الكشف بها عن حالات إصابات بوباء كورونا- يتم اغلاقها فورا. وامر نتنياهو وزير التعليم غالانت الاستمرار بالعمل على إيجاد حلول لحماية الطلاب وطواقم التدريس، والاستمرار بمراكز الوباء التي عثر عليها، وامرهم الاستمرار بمتابعة اجراء تقييمات.



ووصل مجمل الإصابات الإسرائيلية بفيروس كورونا الى 17,377 بينها 2,103 إصابة فعالة ووصل عدد الوفيات الى 291 حالة، ويوجد 27 مريض حالتهم خطيرة، منهم 25 مرتبطين بأجهزة تنفس.



(I24 News)

