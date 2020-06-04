محكمة الاحتلال تمدد توقيف 31 أسيرا لمدد متفاوتة
رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة سالم الاحتلالية مددت توقيف 31 اسيرا لمدد متفاوتة.
ونشرت الهيئة اسماء الاسرى، وهم:
1- عمران عيد بني منيه من نابلس / 7 أيام
2- ناصر ابو عكر من جنين/ 8 أيام
3- يزن كمال ابو شملة من جنين/ 8 أيام
4- عماد حوتري من نابلس / 8 أيام
5- يزن المصري من نابلس / 8 أيام
6- عيد عيسى من ابو ديس// 6 أيام
7- صهيب جفال من ابو ديس/ 6 أيام
8- هشام بشكار من نابلس/ 11 يوما
9- داوود صالح/ 11 يوما
10- محمد عرايشة من نابلس/8 ايام
11-محمد ابو شمسية / 11يوما
12- كرم عيسى ابو شمسية/11 يوما
13-ايهم مرشود/ 8 ايام
14- علي القاق من سلفيت/7 ايام
15- اسلام بوزيه /7ايام
16-وائل ابو مصطفى/ 8 ايام
17- خليل فؤاد يعقوب/7 ايام
18-نظمي ابو بكر/7 ايام
19- براء محمد/ 5 ايام
20- عبد الرحيم صباح/ 8 ايام
21- محمود عدوان/ 8 ايام
22- عبد الله بركات/ 8 ايام
23- اياد حسني ناصر/ 6 ايام
24-محمود شريتح/ 7 ايام
25- محمود عريقات من ابو ديس/ 8 ايام
26- محمد بدر حسين/ 7 ايام
27- محمد عزمي عارف/6 ايام
28- عماد الدين ابو الهيجا/6 ايام
29- فتحي عتوم/7 ايام
30- خالد سليمان ابو حسن/ 6 ايام
31- زكريا فايز عوض/ 8 ايام