محكمة الاحتلال تمدد توقيف 31 أسيرا لمدد متفاوتة

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة سالم الاحتلالية مددت توقيف 31 اسيرا لمدد متفاوتة.

ونشرت الهيئة اسماء الاسرى، وهم:

1- عمران عيد بني منيه من نابلس / 7 أيام

2- ناصر ابو عكر من جنين/ 8 أيام

3- يزن كمال ابو شملة من جنين/ 8 أيام

4- عماد حوتري من نابلس / 8 أيام

5- يزن المصري من نابلس / 8 أيام

6- عيد عيسى من ابو ديس// 6 أيام

7- صهيب جفال من ابو ديس/ 6 أيام

8- هشام بشكار من نابلس/ 11 يوما

9- داوود صالح/ 11 يوما

10- محمد عرايشة من نابلس/8 ايام

11-محمد ابو شمسية / 11يوما

12- كرم عيسى ابو شمسية/11 يوما

13-ايهم مرشود/ 8 ايام

14- علي القاق من سلفيت/7 ايام

15- اسلام بوزيه /7ايام

16-وائل ابو مصطفى/ 8 ايام

17- خليل فؤاد يعقوب/7 ايام

18-نظمي ابو بكر/7 ايام

19- براء محمد/ 5 ايام

20- عبد الرحيم صباح/ 8 ايام

21- محمود عدوان/ 8 ايام

22- عبد الله بركات/ 8 ايام

23- اياد حسني ناصر/ 6 ايام

24-محمود شريتح/ 7 ايام

25- محمود عريقات من ابو ديس/ 8 ايام

26- محمد بدر حسين/ 7 ايام

27- محمد عزمي عارف/6 ايام

28- عماد الدين ابو الهيجا/6 ايام

29- فتحي عتوم/7 ايام

30- خالد سليمان ابو حسن/ 6 ايام

31- زكريا فايز عوض/ 8 ايام