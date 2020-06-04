نواب "المشتركة" يخضعون لفحوصات مستعجلة بعد إصابة زميلهم سامي ابو شحادة بكورونا

وطن: خضع اعضاء الكنيست احمد الطيبي، اسامة السعدي، هبة يزبك، سندس صالح وايمان خطيب، وعايدة توما من القائمة المشتركة، لفحص كورونا مستعجل، بعد الكشف عن اصابة زميلهم سامي ابو شحادة بالكورونا.

وقد اشارت نتائج الفحوصات الى عدم اصابة النواب المذكورين بالكورونا.

اما بخصوص عضو الكنيست عايدة توما سليمان والتي خضعت للفحص، فقد ظهرت نتيجة الفحص على انها سلبية اي انها غير مصابة بالكورونا، لكنها ملزمة بالمكوث في الحجر الصحي حتى يوم 14.6.2020.

وفي وقت لاحق، تلقى عضو الكنيست عوفير كسيف اتصالا من وزارة الصحة الإسرائيلية، مفاده انه غير ملزم بالدخول للحجر الصحي.