6 إصابات جديدة بكورونا في كفر ياسيف في الداخل المحتل

وطن: أكدت مصادر طبية في كفر ياسيف في الداخل المحتل، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالقرية، اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، نشر رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي، شادي شويري، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم، بيانا وجهه لأهالي القرية، قال فيه، إنه "أعلن النائب سامي أبو شحادة بالأمس أنه مصاب بالكورونا، نتمنى له الصحة والسلامة. وقد تواجد النائب أبو شحادة في كفر ياسيف، يوم الخميس الماضي، في جنازة المرحوم أيمن صفية، ولذلك، وحسب تعليمات وزارة الصحة، على كل من تواجد بقربه لمسافة أقل من مترين أن يدخل فورًا للحجر الصحي المنزلي حتى تاريخ 11.6.2020.

وأضاف أنه "وردنا من وزارة الصحة أن هناك 4 حالات كورونا (غير مؤكدة كليًا حتى الآن) في كفر ياسيف (وعلى الأغلب أن ليس لها علاقة بالنائب أبو شحادة أو بجنازة أيمن). ونحن في تواصل مستمر مع وزارة الصحة والجهات المختصة لإعلامكم بكل جديد والتشاور حول إجراءات الوقاية الواجب اتخاذها في البلدة. هذه هي حقيقة الأمر، ولذلك لا حاجة للهلع ولبث الذعر. والرجاء من الجميع عدم تداول الإشاعات واستقاء المعلومات فقط من المصادر الموثوقة."

وختم رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي بالقول: "أطلب من جميع الأخوة والأخوات، الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وارتداء الكمامات في حال الخروج من البيت، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوخي الحذر في التعامل مع كبار السن والمرضى".

هذا، وساد القلق بين المواطنين خشية حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الداخل المحتل.

(عرب 48)