الأردن يلغي الحظر الشامل ويفتح المساجد والكنائس وفق القيود الصحية والوقائية

وطن: أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، عن إلغاء الحظر الشامل والسماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ليلا .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنه بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميا على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداء من يوم السبت المقبل المستوى معتدل الخطورة.

وأكد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارتي الصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومجلس رؤساء الكنائس، كذلك فتح الحضانات والمطاعم والمقاهي مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

وأوضح أنه سيتم إعادة فتح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق والنُزُل، إضافة إلى المواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، والسماح بالطيران الداخلي.

وقال العضايلة أنه لن يتمّ تنفيذ أيام حظر شامل خلال هذه المرحلة، وسيكون مسموحا بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، حيث سيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50?.

وشدد على أنه سيسمح زيارة السجون ودور الرعاية، إلا أنه سيستمر منع حركة كبار السن فوق (70 عاما)، ومن يعانون أمراضا مزمنة، كما سيستمر وقف فعاليات الزفاف والجنازات والعزاء.