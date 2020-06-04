قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 63741حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات اليوم ليستقر العدد عند 45 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 1926 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 39468 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4649 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 241086

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.