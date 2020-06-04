113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعاف في صفوف الجالية الفلسطيينة في العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، بين أبناء جالياتنا حول العالم إلى 113 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، تسجيل أربع إصابات جديدة بين جالياتنا في موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1798 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة 962 حالة.

الدفعة التاسعة من العالقين تدخل الوطن:

أكد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطورات "كورونا"، أن الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية ويقدر عددها بـ337 مواطنا بدأت بالدخول اليوم إلى أرض الوطن.

وأضاف أن إدارة المعابر الفلسطينية، وطواقم وزارة الصحة كانت في استقبالهم، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم حسب الأصول البروتوكولية المتبعة.

وقال الفريق إنه يتابع دخول الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها شركة "CCC" لشعبنا، والتي تحتوي 10 آلاف مسحة، التي تم الاحتفاظ بها في ثلاجات متخصصة في الأردن، بانتظار ادخالها بمساعدة مكتب منظمة الصحة العالمية المعتمد لدينا، وتسليمها لوزارة الصحة.

وأوضح أن المساعدات المقدمة من شركة نافكو الإماراتية وصلت الى الاردن، بانتظار ادخالها إلى الأراضي الفلسطينية، وتسليمها لوزارة الصحة.

الولايات المتحدة الأميركية: إصابتان جديدتان بالفيروس:

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية فرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 792، كما تم تسجيل 4 حالات تعافي من الحالات المصابة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 311، في حين لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد على 54.

من ناحيته، أكد مركز خدمات الجالية في ولاية تكساس أنه لم تسجل أية خسائر في صفوف ابناء الجالية الفلسطينية نتيجة الأحداث الدائرة في الولايات المتحدة، وتم إغلاق ابواب المحال التجارية تفاديا لأعمال النهب والسرقة.

وقال مركز الخدمات في ولاية نيوجرسي، انه لم تسجل أية اصابات او خسائر مادية بين صفوف ابناء الجالية بسبب الأحداث، كما يقوم المركز بالاطمئنان على ابناء الجالية بشكل دوري.

وبحسب مركز خدمات الجالية في ديترويت ميتشغن، فإنه لم تسجل اي خسائر مادية او اصابات بين ابناء جاليتنا، في حين أكد مركز خدمات الجالية في فيلادلفيا تبني مشروع بناء منزل وتجهيزه بالكامل لعائلة تعاني من ظروف صعبة للغاية، ويعاني الاب والام من مشاكل صحية ويسكنون في مخزن بالإيجار.

"التعاون الإسلامي": منحة بقيمة 50 ألف دولار دعما لوزارة الصحة

أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الاسلامي، ان صندوق التضامن الاسلامي التابع للمنظمة، سلم المستند المتعلق بمنحة الصندوق المخصصة كمساعدة لوزارة الصحة في دولة فلسطين للمندوبية، وهي بقيمة 50 الف دولار، تم تحويلها الى حساب وزارة الصحة الفلسطينية، لدعمها واسنادها في التصدي لفيروس "كورونا"، وتوفير الاحتياجات والمعدات الطبية الضرورية وتعزيز امكانياتها في مواجهة تداعيات الوباء.

يشار إلى ان هذه المنحة جاءت بناءً على مطالبة قدمتها دولة فلسطين عبر رسالة بعثها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.

السعودية: وفاة جديدة بالفيروس:

أكدت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن أحمد عبد الرحمن أبو حرب (63 عاما) بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 15، في حين لم يبلغ عن اية اصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الاصابات 41.

سفارتنا لدى موريتانيا: تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس:

قالت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، إحداها لطبيب من أبناء الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 5، بينها حالة شفاء واحدة.

وأكدت السفارة انها تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة وذويها وتتواصل معها للاطمئنان عليها.

ايرلندا: جاليتنا بخير ولا إصابات

قالت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا، إن ابناء الجالية والطلبة واعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، ولم تسجل اية اصابات في صفوفهم، كما انها تتابع اوضاعهم الصحية والمعيشية باستمرار للاطمئنان عليهم، وتقديم كل عون مستطاع للمحتاجين منهم، وذلك بالتنسيق الدائم مع رئيس الجالية ولجنة الطوارئ.

سفارتنا لدى كينيا: جاليتنا بخير

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى كينيا، ان ابناء الجالية بخير وصحة جيدة، ويتم التواصل معهم بشكل دوري للاطمئنان على اوضاعهم الصحية والمعيشية.

وأكدت انها وفرت الاستشارة اللازمة لإحدى المواطنات التي تعمل ضمن بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان، لتسهيل اجراءات اخلائها عبر آليات الامم المتحدة ومن خلال مطارات شرق افريقيا.

فنزويلا: لا إصابات بالفيروس بين أبناء الجالية

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، إنها تتابع شؤون الجالية والطلبة باستمرار، وهي على تواصل دائم معهم عبر ارقام الطوارئ للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حل المشاكل التي تعترضهم، وتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين، وتطمئن بعدم وجود اية اصابة في صفوفهم.