فيديو| الأسيرة المحررة سماح جرادات لوطن: أصعب لحظات السجن هي الزنزانة

رام الله- وطن: قالت الأسير المحررة، سماح جرادات التي افرج عنها ظهر اليوم، أن أصعب اللحظات التي عاشتها داخل السجن هي لحظات الزنزانة، قائلة "وجودك بغرفة صغيرة مظلمة لا تدخل عليها الشمس لحظات صعبة جدا وموحشة."

وأضافت في لقاء خاص مع وطن عقب الافراج عنها من سجون الاحتلال، أن "التنقل بين المحاكم والسجون عبر البوسطة كان صعبا، فهذه رحلة عذاب للمحاكم، ولكن الأمر الذي يصبرنا عليها هو أننا بالنهاية سنرى الأهل في المحكمة."

واشارت الى أن أوضاع الأسيرات داخل سجون الاحتلال صعبة للغاية وقاسية جدا، ولكن بالرغم من ذلك فهن قادرات على تحدي المحتل، والاتحاد بوجه قرارت الاحتلال الظالمة.

وعن اجراءات ادارة سجون الاحتلال في ظل أزمة كورونا، قالت جرادات "كان هناك الحد الأدنى لاجراءات الوقاية في السجون، مثل التعقيم والكمامات، وتخفيف عدد السجانين، والأمر الاهم أنه تم حرماننا من زيارة الأهل والمحامين وهذه كانت من أصعب المراحل في الثلاث شهور الأخيرة."

واوضحت جرادات "أن مساندة الأسرى في الشارع الفلسطيني والاهتمام بقضيتهم، هو أمراً كبير ومهم بالنسبة للأسرى."

يذكر أن سلطات الاحتلال، أفرجت ظهر اليوم الخميس، عن الأسير الطالبة بجامعة بيرزيت سماح خليل جرادات، من سكان مدينة البيرة.

ويعتقل الاحتلال الشابة جرادات منذ 9 أشهر، وقد تعرضت للتعذيب أثناء التحقيق بتهمة العمل الطلابي النقابي، علمًا أنها اعتقلت بعد تخرجها من جامعة بيرزيت بعدة أيام.