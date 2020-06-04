تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا بينها 3 اطفال في بلدة برطعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس عن تسجيل 4 اصابات جديدة في فايروس كورونا.

واوضحت الوزارة ان 3 اصابات جديدة بالفايروس سجلت في بلدة برطعة في محافظة جنين وهم اطفال السيدة التي اعلن عن اصابتها يوم امس واعماره ( 2، 5، 6 سنوات) .

واوضحت الوزارة ان الاصابة الرابعة هي لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما من قطاع غزة.

ويرتفع العدد الاجمالي للاصابات بفايروس كورونا في فلسطين الى 640 اصابة.

ولفتت الوزارة الى تسجيل حالة شفاء واحدة لمريض من بلدة بيت اولا ما يرفع حصيلة حالات التعافي الى 532.