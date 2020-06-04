محدث | الاحتلال يعتقل 19 مواطنا في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا من الضفة الغربية.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: سعد تيسير منصور (25 عاما)، وزيد فتحي رضوان (19 عاما)، واياد احمد شبيطة (18 عانما)، ويحيى رشيد رضوان (18 عاما)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وادهم رفيق شواهنة (35 عاما) من بلدة كفر ثلث.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة، وهما أيسر نعيم سليمان عاروري (20 عاما)، وأيمن العطشان (22 عاما)، وهما طالبان في جامعة بيرزيت، بعد ان داهمت منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منزله في منطقة واد أبو سعدى في بيت ساحور وفتشته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من ضواحي المدينة ومخيمها. وبحسب مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت يحيى صادق القاروط (21 عاما) من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وأوس محمد خضر حصري (22 عاما) من ضاحية ذنابة شرق المدينة، ومنجد محمد عبد الله رضوان (22 عاما) من مخيم طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم: عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، ومعن عرفات العطاونة، من بلدة بيت كاحل، وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه ايهاب، من مخيم العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض (19 عاما)، وكفاح احمد علي ابو عياش (37 عاما)، ومحمد سامي علي ابو عياش (25 عاما)، من بيت امر شمال الخليل.