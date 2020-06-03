الاعلان عن موعد أطول مباراة كرة قدم في التاريخ

وطن: أعلنت رابطة الدوري الإسباني، خطتها لاستكمال مباراة توقفت في ديسمبر، مما يجعلها أطول مباراة في تاريخ كرة القدم الحديث.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أعلنت رابطة الدوري الإسباني إقامة "الشوط الثاني" من مباراة رايو فاليكانو وألباسيت، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، الأربعاء المقبل 10 يونيو.

وكانت مواجهة رايو فاليكانو وألباسيت قد توقفت بعد نهاية الشوط الأول، يوم 15 ديسمبر، بعد مضايقات من جماهير رايو فاليكانو، للاعب ألباسيت، الأوكراني رومان زوزوليا.

وكان زوزوليا قد انتقل لصفوف رايو فاليكانو في 2017، لكن معارضة كبيرة من جماهير النادي أدت لفسخ عقده، وذلك بعد اتهامه بالتطرف اليميني، وميوله الفاشية، وهو ما أنكره اللاعب الأوكراني، قبل أن ينتقل لألباسيت، ثم يواجه جماهير فريقه السابق في ديسمبر.

وبعد سلسلة من الشتائم والاعتداء اللفضي على زوزوليا خلال اللقاء، من قبل عدد كبير من الجماهير، قرر حكم اللقاء إيقاف المباراة بين الشوطين.

واستمرت الرابطة بتأجيل استكمال المباراة، حتى تفشى فيروس كورونا وأوقف منافسات كرة القدم في البلاد، لتعلن الآن إقامة الشوط الثاني الأسبوع المقبل، بعد قرابة 6 أشهر من إقامة الشوط الأول.

وستكون بذلك المواجهة "الغريبة" أطول مباراة كرة القدم في التاريخ، بعد أن كان الرقم القياسي السابق لمباراة في أسكتلندا بين أيردي وسترانراير، والتي تأجلت 33 مرة خلال شهر كامل، بسبب سوء الأحوال الجوية.