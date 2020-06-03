الصحة العالمية: ننتظر نتائج اختبارات دواء "أفيفافير" الروسي ضد "COVID-19"

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تنتظر بفارغ الصبر نتائج اختبارات دواء "أفيفافير" المنتج في روسيا والمضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وصرحت كبيرة الموظفين العلميين في المنظمة، سوميا سفاميناتان، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تلقينا المعلومات حول إنجاز التحاليل الخاصة بدواء أفيفافير وقرب بدء توريده إلى المستشفيات الروسية. ننتظر بفارغ الصبر نتائج هذه الاختبارات".

وأضافت سفاميناتان: "من بالغ الأهمية بالنسبة إلينا الحصول على كل المعلومات الخاصة بالأدوية التي تستطيع علاج المرضى المصابين بعدوى COVID-19 بطريقة آمنة".

ويمثل عقار "أفيفافير" أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.

وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الاثنين الماضي، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.