"الخارجية": دخول دفعة جديدة من العالقين في الأردن غدا

وطن: أكد فريق العمل المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات كورونا أن الدفعة التاسعة من المواطنين العالقين في المملكة الاردنية الهاشمية ستدخل إلى أرض الوطن غدا الخميس.

وأفاد الفريق في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تابع جميع التفاصيل المتعلقة بأعدادهم وعملية دخولهم مع جميع الشركاء، خاصة سفارة دولة فلسطين لدى الاردن الشقيق، وسفارة المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، واللجنة الفنية، وهيئة الشؤون المدنية، والمعابر، ووزارة الصحة، حيث سيتم استقبالهم من قبل إدارة المعابر ومن ثم من قبل طواقم وزارة الصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

يشار إلى أن إجمالي عدد العالقين الذين دخلوا بالفعل إلى ارض الوطن من المملكة الاردنية بلغ حتى الدفعة الثامنة 2573 من كافة محافظات الوطن بمن فيهم حملة هوية القدس وأبناء شعبنا من قطاع غزة.