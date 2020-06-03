مصر: تسجيل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الصحة المصرية إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وأضافت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية وصل إلى 8371 حالة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء 28615 حالة، توفي منهم 1088.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

المصدر: (RT)