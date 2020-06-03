السلطة تعلن رفضها استلام اموال المقاصة من الاحتلال

وطن: أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ عن رفض السلطة الفلسطينية استلام اموال المقاصة من الاحتلال.

وقال حسين الشيخ في تغريدة على تويتر "رفضنا ونستمر في رفض استلام أموال المقاصة بسبب قرار القيادة الفلسطينية بأنه لم يعد لدينا اتفاقيات مع حكومة إسرائيل."

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه مساء اليوم الأربعاء؛ أنه ونظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.