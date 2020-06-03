وفاة و47 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 17377 من بينهم 291 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 2103، في زيادة بلغت 32 حالة.

وعن حالة المرضى أشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية لـ41 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 27، تم وصل 25 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للمعطيات، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14983 مصابًا.

المصدر: (عرب48)