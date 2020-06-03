الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن قراره النهائي بشأن استكمال مباريات دوري الأبطال

وطن: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن استكمال مباريات دوري أبطال آسيا 2020 بعد التوقف جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

واتفقت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال اجتماعين إلكترونيين منفصلين، على المبدأ الأساسي لإيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020.

وشارك في الاجتماعين كل من، أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند، عن منطقة شرق آسيا، وإيران والعراق وقطر والسعودية والإمارات وأوزبكستان، عن غرب القارة.

وأكدت الاتحادات التزامها بالموافقة على نظام المنافسة، والإطار الزمني للمباريات البالغ عددها 99، في أسرع وقت ممكن.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، إنه بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية، والتي تختلف بحسب مناطق قارة آسيا، اقترح الاتحاد سلسلة من الخيارات لاستكمال دوري الأبطال، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، في قطر خلال ديسمبر المقبل.

وسيقدم الاتحاد الآسيوي مقترح نظام ومواعيد مسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة له، ثم تقديمه إلى لجنة المسابقات من أجل المصادقة عليه.

ويتواصل الاتحاد الآسيوي بشكل مستمر، مع جميع الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولات، سواء على مستوى الأندية، أو الدور الثاني من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، وبطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عاما، وللشباب تحت 19 عاما، وبطولة آسيا لكرة الصالات.