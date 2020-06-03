السعودية وروسيا تتفقان على تخفيضات إنتاج النفط والضغط على غير الملتزمين

رام الله - وطن: قالت مصادر في أوبك+ إن السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا وهي من خارج المنظمة اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.

وقال مصدر من أوبك: “أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو أيار بالتخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد”.

واتفقت أوبك+ في الشهر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا وهو مستوى قياسي أو نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي في شهري مايو أيار ويونيو حزيران لرفع الأسعار التي هوت جراء انهيار الطلب نتيجة إجراءات العزل لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبدلا من تقليص التخفيضات في يوليو تموز، تدرس أوبك وحلفاؤها الإبقاء على التخفيضات بعد يونيو حزيران.

كما تبحث المجموعة عقد اجتماع عبر الإنترنت في الرابع من الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج بعدما اقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة منظمة أوبك تقديم موعد اجتماع كان مقررا عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وقال المصدر في أوبك إن عقد اجتماع مبكر في الرابع من الشهر الجاري مرهون أيضا بالالتزام وإن المناقشات حاليا تدور بشأن معايير التطبيق لتلك الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج بالكامل وكيفية تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.

رويترز



