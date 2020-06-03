تغلب على الآثار النفسية السلبية لانتشار كورونا .. حملة ل PNN ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة لمساعدة المجتمع

وطن: اطلقت شبكة فلسطين الاخبارية PNN بالتعاون مع مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة في محافظة بيت لحم وبتمويل من مقاطعة اينو البلجيكية حملة اعلامية لمساعدة المواطنين والمواطنات على التغلب على الاثار النفسية السلبية الناجمة عن استمرار جائحة كورونا في فلسطين.

وتتضمن الحملة ومضة تلفزيونية قدمتها الاخصائية الاجتماعية في مركز الارشاد النفسي الاجتماعي للمراة و ستبث على مدار شهر من خلال شبكة فلسطين الاخبارية PNN و وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها حيث تركز الحملة على مجموعة من الانشطة والقضايات التي يمكن للمواطنين والمواطنات القيام بها لتجاوز الاثار النفسية السلبية الناجمة عن الجائحة والتي انعكست على تصرفات البعض وزادت من نسب العنف الاسري.

وتركز الحملة من خلال الومضة التي اشرفت على انتاجها واخراجها الزيملة نور قديمات و ستبث عبر تلفزيون PNN IP TV التفاعلي عبر ريسيفر حضارة على اهمية قيام الاليات والاساليب والادوات خلال الحجر التخفيف من هذه الاثار مثل التنفس العميق والتصرف بهدوء و ممارسة بعض تمارين التامل والاسترخاء و ممارسة انشطة رياضية لا تقل مدتها 15 دقيقة في اليوم الى جانب الابتعاد عن الاخبار المشوهة ومتابعة مصادر الاخبار الرسمية والصحيحية لمرة واحدة باليوم.

كما تتناول الومضة اهمية تناول اغذية صحية جيدة مثل تناول العناصر الغذائية الرئيسية التي تحتوي على فيتامينات هامة وضرورية للجسم مثل فيتامين C والخضروات والفواكه الى جانب العمل على تنفيذ اعمال مؤجلة بالمنزل و صياغة المذكرات خلال الجائحة وتوطيد العلاقات الاسرية وتبادل الدعم المعنوي والنفسي وتنفيذ اعمال ترفيهية مثل التطريز و الاهتمام بحدائق المنزل كما ان مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمراة فتح باب الاستشارة النفسية من خلال المركز وطواقمه من اجل المساعدة والتخفيف من هموم المواطنين والمواطنين.

وقالت خولة الازرق مديرة مركز الارشاد ان وسائل الاعلام عملت وتعمل على ايصال الرسالة المهنية على اكثر من صعيد للمواطنين مشيرة الى ان المركز انتاج هذه الومضة ياتي بالتعاون مع شبكة فلسطين الاخحبارية PNN في اطار علاقة التعاون المتواصلة على اكثر من صعيد من اجل خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمراة الفلسطينية بشكل خاص مثمنة هذا التعاون.

واشارت الازرق الى ان الحملة تهدف الى التخفيف من معاناة المواطنين نفسيا مع تزايد نسب العنف الاسري نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة وبقاء المواطنين لفترات طويلة في المنازل مما استدعى اطلاق الحملة بالتعاون مع PNN.

واشارت الازرق الى ان بامكان اي مواطن او مواطنة يرغب بالحصول على استشارات نفسية التوجه الى المركز او الاتصال بالارقام التي تم الاعلان عنها من اجل الحصول على الدعم والمشورة النفسية.

من جهته قال منجد جادو مدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان وسائل الاعلام المحلية لعبت خلال الجائحة دورا مهما خصوصا في بداية الازمة ودخول الجائحة لفلسطين من حيث توجيه وتصحيح المعلومات التي كان البعض يتناولها بشكل غير صحيح ومسؤول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث جندت شبكة PNN طواقمها وجهودها من اجل نقل المعلومة الدقيقة الى جانب باقي وسائل الاعلام المحلية.

واشار جادو الى ان اطلاق هذه الحملة بالتعاون مع مركز الارشاد وبدعم وتمويل من الاصدقاء بمقاطعة اينو البلجيكية يهدف الى مساعدة المواطنين والمواطنات جميعا بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تم ترجمة الومضة بالتعاون مع مترجم لغة الاشارة ابراهيم ابو عمرية من اجل التعرف على اليات وسبل التعامل وكيفية التخلص من الاثار السلبية للجائحة خصوصا بعد رصد ارتفاع لنسب العنف الاسرى مع خضوع العائلات الى الحجر المنزلي .