"محامون من أجل العدالة": فصل الصحفي إياد حمد من عمله استند لمزاعم غير مبررة ومن حقه التعبير عن رأيه

وطن: أعربت مجموعة " محامون من أجل العدالة "، عن قلقها جراء تزايد القيود التي تفرضها بعض الكيانات على أفرادها اثـر الآراء التي يعتنقها هـؤلاء أو تداولوها. جاء ذلك بعد أن أقدمت إدارة وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد بريس" في السابع والعشرين من أيار لهذا العام على إنهاء علاقتها التعاقدية بالصحفي الفلسطيني "إياد حمد" الذي كان يعمل ضمن طاقمها، بناء على تفاعلات اجتماعية له وآراء شخصية كان قد تداولها الأخير بمعزل عن صفته الوظيفية.

وقالت المجموعة في ورقة موقف صدرت عنها، إنه بتفنيدها لمحتوى الرسالة التي قامت إدارة "أسوشييتد بريس" بإرسالها إلى "إياد حمد" تجد بأنها تقوم على ادعاءات ومزاعـم غير مبررة، طالت حياديته، وانتهك خلالها المذكور التعليمات الخاصة بتلك الوكالة، وبأن الأخيـر كان قد مارس حقه كمواطن في إبداءه لرأيه وتعبيره عن قضايا عامة بما لا يرقى إلى حيّز المخالفات الجنائية والتأديبية.

وأضافت: حرية الرأي والتعبير هي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأُمم المتحدة في متن مرجعياتها الحقوقية بما في ذلك المادة رقم: (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة رقم: (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى محامون من أجل العدالة بأن ممارسة هذه الحريات بدون خوف أو تدخل غير قانوني أمر أساسي للعيش في مجتمع منفتح ومنصف، مجتمع يمكن فيه للأفراد الحصول على العدالة والتمتع بحقوقهم الإنسانية وذلك ما أكدته المادة رقم: (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان وما اهتدت إليه المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان؛

وأوضحت المجموعة أن وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد بريس" تعتبر وفقاً للإطار القانوني الفلسطيني شـركة "أجنبية" مسجلة على قيود وزارة الاقتصاد الوطني تبعاً للشـركة – الأصل - في نيويورك فإنه يتوجب عليها موائمة كافة شؤونها وأنظمتها مع ذلك الإطار تحت طائلة البطـلان. ولما كان الإطار القانوني الفلسطيني حريص على احترام تلك الحريات، خاصة وأن دولة فلسطين التزمت بكافة مرجعيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإنه لا يمكن للوكالة الاستناد على نص المادة رقم: (40) من قانون العمل الفلسطيني في سبيل إنهاء علاقة "إياد حمد" فيها لما في ذلك من مخالفة دستورية. وهي تخالف بذلك المبادئ التي أسست إليها كل من المحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (مبادئ ميلر) فكل ما صدر عن "إياد حمد" استنادا لتلك المبادئ لا يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية الرأي والتعبير أو الحياد في العمل الصحفي.

ورأت محامون من أجل العدالة بأنه يتوجب على وكالة "أسوشييتد بريس" العدول عن قـرارها التعسفي بحق "إياد حمد". في حين سيشرع طاقم عملها على المستويين المحلي والدولي بحشد وتسخير كل الأدوات القانونية والحقوقية المؤازرة لهذه القضية المطلبية "العادلة" في سبيل الوصول إلى الحماية الفعالة والكاملة لحرية الرأي والتعبير للجميع دون أي تمييز.