الشعبية تندد بقانون "قيصر" الأمريكي ضد سوريا

وطن: نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بقانون "قيصر" الذي أقره الكونجرس الأميركي، والذي سيتم بموجبه تشديد الحصار الاقتصادي والسياسي على الجمهورية السورية ليصبح أكثر شمولاً واتساعاً من الحصار المفروض حالياً والذي يسري منذ سنوات.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن بدء تنفيذ القانون منتصف هذا الشهر يأتي استمراراً للتغوّل والعدوان الأميركي على شعوب المنطقة وأنظمتها السيادية في محاولة بائسة من إدارة ترامب للضغط على الشعب العربي السوري وقيادته الوطنية.

وعبرت الجبهة عن "يقينها بأن الشعب العربي السوري الشقيق يمتلك من الإرادة والمقومات ما يؤهله للصمود في مواجهة تداعيات تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن القيادة السورية أدركت مبكرًا منذ بداية الثمانينات الأطماع الغربية والنوايا العدوانية تجاه سوريا، واتخذت التوجهات اللازمة في مواجهة الحصار، ومنها قرار الاعتماد على الذات". وفق نص البيان.

ودعت الشعبية، حركة التحرر العربية وكل أحرار العالم إلى "التضامن والتعاون بمختلف أشكاله لمواجهة محاولات الإدارة الأميركية المستمرة لإخضاع الشعوب وأنظمتها السياسية، خاصةً وأن القانون يشمل كافة الجهات الأهلية والرسمية التي تتعاون ولها علاقات مع القيادة السورية سواء شركات أو أفراد، أو أنظمة مثل روسيا وإيران". كما جاء في نص البيان.

وأكدت أن تنفيذ هذا القانون يحمل "أبشع صور الضغوط والحصار ومحاولة بائسة من قبل الإدارة الأميركية بهدف إيجاد موطئ قدم لها في أي تسوية قادمة للأزمة السورية، كتعويض عن الهزيمة التي لحقت بالمشروع الأمريكي وأدواته على أيدي الجيش العربي السوري بإسناد من الحلفاء".