الاحتلال يعتدي على وقفة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري ويعتقل عدداً من المواطنيين

القدس- وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشيخ عكرمة صبري في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المشاركين في وقفة إسناد له وللعاملين في الأوقاف الإسلامية، ومنددة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وشارك العشرات من أبناء القدس ونواب عرب في الكنيست ضد ما يتعرض له المقدسيون من مضايقات للاحتلال، وضد مضايقة العاملين في المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المشاركين في الفعالية، التي جرت أمام منزل الشيخ صبري.