الاحتلال يُضيف 14 شهرًا على حكم الأسير نمر خليل

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بأن ما تسمى محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت حكمًا إضافيًا بحق الأسير نمر مفيد يوسف خليل "مسكاوي" (39 عامًا) من مخيم طولكرم، بإضافة 14 شهرًا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل.

وأوضحت أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت بتاريخ 05/05/2020م الأسير خليل من سجن "النقب" إلى مركز تحقيق "الجلمة"، ووجهت له عدة تهم من بينها "الإضرار بأمن المنطقة والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي من داخل السجن".

والأسير خليل أعزب؛ وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/05/2003م، وحكمت عليه المحكمة الاحتلالية بالسجن الفعلي (18) عامًا، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

ودخل الأسير قبل عدة أيام عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن "النقب" الصحراوي.