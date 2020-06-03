مشروع تهويدي جديد بالقدس المحتلة

وطن: أعلنت بلدية القدس التابعة للاحتلال، عن إطلاق خطة وصفتها بـ "التاريخية" شرقي المدينة، لمشروع ضخم بهدف إنشاء "وادي السيليكون" أو ما يعرف بـ "السيليكون فالي".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المشروع عبارة عن "خطة استراتيجية ضخمة وهامة بالنسبة للمدينة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي منها".

وفي إطار هذه الخطة وخلال سنوات قليلة معدودة، سيتم بناء مائتي ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، بالإضافة إلى خمسين ألف متر مربع لمحلات تجارية، إلى جانب خمسين ألف متر مربع للفنادق.