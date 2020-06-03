كورونا عالميا: نحو 381 ألف وفاة وأكثر من 6 مليون و 449 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 380.670 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 6 ملايين، و 449 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن مليونين و 951 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت 19 دولة، الثلاثاء، عن وفاة 121 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8.349 إصابة جديدة مؤكدة، في زيادة عن حصيلة وفيات وإصابات الإثنين، التي كانت 104 وفيات، و 8.312 إصابة جديدة في 18 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الثلاثاء، نحو 86 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3.480 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وما تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، وأعلنت الثلاثاء، عن 983 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 107.908 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وبعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و877 ألف شخص، منهم نحو 18 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن.

من جانبها بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 39.369 شخصا، منهم 324 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها نحو 278 ألف إصابة، حتى الآن، منهم 1.653 إصابة آخر 24 ساعة، فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، وسجلت الثلاثاء، 55 حالة وفاة، من مجموع 33.530 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 318 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 233.515 حالة مؤكدة، يليها البرازيل التي تستقر عند المركز الرابع، بحصيلة وفيات تبلغ 30.486 شخصا، منهم 440 الثلاثاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 539.045 حالة مؤكدة، منهم 9.640 في آخر 24 ساعة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28.940 وفاة، منهم 107 الثلاثاء، وحصيلة 189.220 إصابة.

وتأتي اسبانيا في المركز السادس، وسجلت حصيلة وفيات تبلغ 27.127 شخصا، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 287.012 شخصاً، منهم 294 في آخر 24 ساعة، والمكسيك في المركز السابع، وحصيلة الوفيات لديها تبلغ 10,167 شخصا، منهم 237 الثلاثاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 93.435 شخصا، منهم 2.771 آخر 24 ساعة، يليها بلجيكا في المركز الثامن، بحصيلة وفيات تبلغ 9.505 حالات، منهم 19 الثلاثاء وحصيلة 58.615 إصابة، منهم 98 آخر 24 ساعة، لتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8.649 شخصاً، منهم 31 أمس، وبحصيلة 184.064 إصابة، منهم 299 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 7.942 شخصاً، منهم 64 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 157.562 إصابة، منهم 3.117 آخر 24 ساعة، وكندا بدورها تستقر عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات تبلغ 7.395 شخصا، منهم 69 الثلاثاء، كما سجلت 685 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 92.390 حالة في البلاد.

هولندا تستقر عند المركز الـ12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,967 شخصا، منهم 5 الثلاثاء، وحصيلة اصابات تبلغ 46،647 إصابة، منهم 102 آخر 24 ساعة، والهند التي صعدت مؤخرا تستقر عند المركز الـ13، وأصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 5.829 أشخاص، منهم 221 الثلاثاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 207.183 شخصاً، منهم 8.813 آخر 24 ساعة، وروسيا التي تستقر عند المركز ال14 عالميا، منذ الأحد، بحصيلة وفيات تبلغ 5.037 شخصاً، منهم 182 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 423.741 شخصاً، منهم 8.863 ?خر 24 ساعة.

ولا تزال جمهورية بيرو، في الترتيب الـ15 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 4.634 شخصاً، وحصيلة اصابات تبلغ 170.039 حالة، واستقرت الصين عند المركز الـ16، بحصيلة وفيات تبلغ 4.634، دون أن تسجل الثلاثاء، ومنذ أيام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 83.022 حالة، منهم 5 إصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

121 وفاة و 8.349 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت أمس، عن 121 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والجزائر، وقطر، والامارات، والمغرب، وجيبوتي، وسوريا، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 47 شخصاً، من مجموع 1,052 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 1.152 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 27.536 حالة، والسعودية 24 حالة وفاة، من مجموع 549 وفاة حتى الان، كما سجلت 1.869 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 89.011 شخصاً، والعراق وفاة 20 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 235 شخصا، كما سجلت 519 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7.387 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 59 شخصا، كما سجلت 576 إصابة جديدة، من مجموع 12.799 إصابة حتى الآن، وسجلت الكويت وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 226 شخصاً، كما سجلت 887 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 28.649 حالة حتى الآن، والجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات فيها إلى 667 شخصاً، كما سجلت 113 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9.626 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 43 شخصا، كما سجلت 1.826 إصابة جديدة، من مجموع 60.259 إصابة حتى الآن، الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع مجموع الوفيات فيها إلى 269 شخصاً، وسجلت 596 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35.788 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، لترتفع الوفيات إلى 206 أشخاص، كما سجلت 33 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 7.866 إصابة حتى الآن، كما سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 25 شخصا، كما سجلت 210 إصابات جديدة، من مجموع 3.776 إصابة حتى الآن، وسجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 6 أشخاص، كما تبلغ حصيلة المصابين لديها 123 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، سجلت البحرين 440 اصابة جديدة من مجموع 12.311 اصابة في المملكة، توفي منهم 19 شخصا، فيما سجلت الصومال 66 اصابة جديدة، من مجموع 2.089 اصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 79 شخصاً.

فيما تم تسجيل 26 اصابة جديدة في جزر القمر، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين في لديها الى 132 حالة، توفي منهم شخصين حتى الآن، وسجلت ليبيا 14 إصابة جديدة، من مجموع 182 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 5 أشخاص حتى الآن، ولبنان 9 إصابات جديدة، من مجموع 1.242 حالة في البلاد، توفي منهم 27 شخصاً حتى الآن، وسجلت الأردن 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 755 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، وتونس، إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1.086حالة، توفي منهم 48 شخصا حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة مواطنين في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات الى 630 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.