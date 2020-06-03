صحيفة: الإدارة الأمريكية أوعزت الى نتنياهو بوقف خطة الضم الإسرائيلية

وطن: أوعزت الإدارة الامريكية إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف خطة الضم للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر كبير مطلع على المشاورات الأميركية-الإسرائيلية قوله إن الإدارة الامريكية تلقت رسائل غاضبة ومعارضة لخطة الضم الإسرائيلية من دول عربية مؤثرة مثل مصر والسعودية والكويت.

وأوضحت الصحيفة ان نتنياهو عبّر عن استيائه من القرار الأميركي.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم في مقر وزارة الأمن التابعة للاحتلال في تل أبيب يضم رؤساء الدوائر الأمنية والعسكرية بهدف وضع تصورات للتعامل مع سيناريوهات محتملة اذا ما تقرر بسط السيادة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن احتمالات تتراوح ما بين انزلاق الأمور الى حرب شاملة وحتى هدوء نسبي.

وأوضحت الإذاعة ان الاجتماع سيشارك فيه رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف ارغمان وما يسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن الى جانب مسؤولين آخرين.

من جهتها قالت صحيفة معاريف ان المستوى السياسي لم يطلع بعد القيادة العسكرية على خططه بشان الضم وكيفية الاستعداد.