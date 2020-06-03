أجواء لطيفة مائلة للبرودة

وطن: تسود أجواء باردة نسبياً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وخلال ساعات النهار تسود أجواء لطيفة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال ودافئة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام.

أما يوم غد الخميس، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصل الى منتصف العشرينيات في الجبال ونهايتها في المناطق المنخفضة، وتسود أجواء صحوة ودافئة إلى حارة نسبياً بشكل عام نهاراً، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال ولطيفة في السواحل.

والجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام.