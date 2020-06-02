فيديو | الأحمد: قد لا ينتظم صرف الرواتب كما حصل حينما فازت حماس او عند تأسيس السلطة

وطن: قال عضو مركزية فتح، عزام الأحمد إنه من الممكن أن لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، ويتكرر ما حصل عندما فازت حركة حماس بالانتخابات أو عند بداية تأسيس السلطة حيث كان الموظفون يتلقون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال الأحمد خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين إن كثير من موارد منظمة التحرير انقطعت بعد حرب الخليج، لدرجة أن مخصصات عائلات الشهداء توقفت حينها لأكثر من 12 شهرا.

وأضاف أنه عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كانت رواتب موظفي منظمة التحرير متوقفة لأكثر من سنة، وكانوا يتلقون راتب شهر كل 4 شهور، إضافة إلى ذلك كان رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج يمولون السفارات، والآن قد يتكرر ذلك.

وتابع الأحمد: عندما فازت حماس بالانتخابات قطع كل المانحين دعم فاتورة الراتب للسلطة، ومضى 18 شهار دون ان يتم صرف الرواتب وبعدها اوجدنا طريقة لصرف الرواتب، لذلك هذه مصاعب ستواجهنا.