دولة الاحتلال | 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 290 حالة وفاة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 17285 مصابا بعد تسجيل 116 حالة إصابة جديدة. ومن بين المصابين، 28 وصفت حالتهم بالخطيرة، و29 موصولين بأجهزة التنفس الصناعي، في حين تماثل 14940 مصابا للشفاء. وتبلغ عدد الحالات النشطة التي ما تزال تخضع للمتابعة الطبية 2055 حالة.

وفي سياق متصل، تقرر عدم إغلاق المدارس في دولة الاحتلال بعد جلسة تشاورية عقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع مسؤولين في وزارة الصحة، وذلك بعد تزايد الإصابات بالفيروس في صفوف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الأيام الأخيرة.