سلطة المياه: تدخلات طارئة لبلدية جنين للمساعدة في ضمان استمرار توفير مياه امنة

وطن: أعلنت سلطة المياه اليوم أنها وضمن خطة الطوارىء لقطاع المياه والصرف الصحي في ظل حالة اعلان الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، ولضمان سلامة مرافق المياه وعدم تأثرها بالجائحة، قامت بتقديم دعم طارىء ومستعجل لبلدية جنين من خلال تزويدها بما يقارب ٣ طن من الكلور وذلك لضمان اجراء عملية التعقيم اللازمة للمياه وضمان سلامتها وخلوها من الملوثات.

كما قامت سلطة المياه بالعديد من الجهود والمتابعة مع الجهات المانحة لتوفير المواد والمعدات الضرورية لاستخدامها في الحالات المستعجلة، حيث استطاعت من خلال مؤسسة جايكا اليابانية وضمن مشروع تعزيز قدرات ادارة خدمات المياه في بلدية جنين على تزويد البلدية بحوالي 10 طن من الكلور، و ستة مضخات لحقن الكلور في محطات الضخ الرئيسية للمياه ومضخة لنقل الكلور، وذلك بهدف توفير مياه آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وأكدت سلطة المياه على أن التدخلات السريعة التي قامت بها خلال جائحة كورونا، وحتى في الأحوال التي شهدت حدوث عطل فني أو تعدي على الخطوط من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ كان لها كل الأثر في ضمان سلامة واستدامة وصول المياه للمواطنين.