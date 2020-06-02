الأونروا تسلم إخطارات لإنهاء عقود 106 موظفين يعملون بعقود دائمة

وطن: أدان التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا، قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة بتسليم إخطارات لإنهاء عقود (106) موظفين يعملون بعقود دائمة في (7) مراكز تأهيل تتبع للوكالة، منهم من تجاوز مدة عمل نحو (15) عاماً.

وحذر التجمع في بيان صحفي، وصل وطن، الثلاثاء، إدارة الوكالة من استمرار تلاعبها بأرزاق العاملين في وكالة الغوث، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين تحت حجج الأزمة المالية، معتبراً خطوة الأونروا انتهاكاً فاضحاً لحقوق العاملين في مراكز التأهيل وتعدياً على الأمان الوظيفي الذي يتمتع به الموظف، في خطوة تعد مقدمة لإغلاق مراكز التأهيل وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها.

ودعا التجمع إدارة الأونروا للتراجع الفوري عن خطوتها المستهجنة ووضع آليات واضحة لعودة من سبق فصلهم وإنهاء عقودهم من الموظفين، ووقف سياسة التقليصات الممنهجة بحق المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، داعياً في الوقت نفسه الدول المانحة والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا.

وطالب التجمع الديمقراطي بأكبر تحرك جماهيري للضغط على وكالة الأونروا لإجبارها على التراجع عن خطواتها المستهجنة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتصويب أدائها وأخطائها باعتبار تشكل رافعة لمجتمع اللاجئين والعاملين فيها وإنهاء معاناتهم التي حلت بهم لحين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.