في كل الأحوال ترامب باي باي

كتب: فادي البرغوثي

حينما تواجه الجماهير بالعنف، يكون هناك رد فعل من الجماهير أعنف بل أن عنف السلطة بمثابة صب البنزين على النيران للجماهير المنتفضة لذلك لا يمكن أن تهدأ الأمور داخل الولايات المتحدة بالعنف.

و اذا ما أستمر عنف السلطة فإن شعار المنتفضين يذهب إلى مواقف متطرفة اكثر من التي رفعت في بداية الأحداث وهنا تصبح الأمور خارج عملية السيطرة، حتى لو قامت السلطة في أمريكا بالهدوء أيضا الجماهير ستبقى منتفضة كونها تبحث عن إنجاز وفي هكذا حالات يجب أن يكون الانجاز ملموس والا تبقى الأمور مرشحة للتصعيد.

اذا بقيت الأحداث هكذا دون حل لغاية الانتخابات فإن الإنتخابات بغض النظر عن نتائجها تصبح مدمرة وبالتالي الطرف المغلوب لن يرضى بهذه النتيجة وهنا ينشأ شرخ على مستوى الولايات المتحدة ولا استبعد ان بقيت دون حل أن تنفصل ولايات باكملها عن ذلك خاصة أن ما يجري مخالف لدستور الولايات المتحدة وقوانينها التي اكتسبتها عبر السنوات.

أفضل شيء لكافة الأطراف هي النزول عند رغبة الجماهير، وفي هكذا حالة لن يعود ترامب للحكم مرة أخرى فهو من وجه نظر اتباعه سيكون ضعيف ورضخ وبالتالي عدم التصويت له ومن وجهة النظر الأخرى فانهم سيحاولون ويعملون بكل قوتهم لاسقاطه.

اعتقد ان هذا السيناريو الأقرب والأكثر واقعية خاصة أن داخل الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات لن تسمح للامور أن تفلت في يدها.