فرنسا تقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو

وطن: قدمت فرنسا الثلاثاء دعما ماليا لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة ثمانية ملايين يورو.

وأشاد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في بيان، عقب توقيعه اتفاقية الدعم مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز في مدينة رام الله، بالدعم الفرنسي الذي سيخصص لتمويل خطة التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.

وقال بشارة إن الأمر “يعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل المياه، والطاقة، والقطاع الخاص، حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضا ميسرة ومنحا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم”.

وأضاف أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين، مشيدا بموقف الحكومة الفرنسية الرافض لمخططات ضم إسرائيل لأراض فلسطينية.

ونقل البيان عن تروكاز تأكيده على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مشددا على أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع للدول المانحة (لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني) عبر الإنترنت بحضور 40 دولة ومؤسسة دولية على مستوى الوزراء.