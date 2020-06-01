ترامب لحكام الولايات الأميركية: إنكم تهدرون الوقت

وطن: اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن معظم حكام الولايات "ضعفاء"، مشيراً إلى "ضرورة تشديد الإجراءات ضد أعمال العنف".

من جهتها، قالت قناة "سي.بي.إس" الأميركية إن ترامب انتقد ردّ حكام الولايات الأميركية على الاحتجاجات في البلاد خلال اتصال اليوم الاثنين، وقال للحكام إنه "يجب عليهم اتخاذ موقف أكثر صرامة"، معتبراً أن "ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء".

وأضافت القناة الأميركية أنه بحسب تسجيل صوتي حصلت عليه، فإن ترامب قال "عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

عقب ذلك، أعلن حاكم ولاية نيويورك عن فرض حظر التجول الجزئي في الولاية، من الساعة 11 مساء إلى 5 صباحاً، موضحة أن ذلك "بسبب أعمال الشغب"، على حد وصفها.

وهدد ترامب أمس، بأن حكومته ستصنّف جماعة "أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشيّة، التي "تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين"، كـ"منظمة إرهابيّة".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الرئيس الأميركي إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، إذ دعا أمس الأول، حكام الولايات أن يكونوا "أكثر حزماً" مع المتظاهرين، مهدداً بتدخل الجيش الأميركي لقمع المظاهرات.

وأشعل مقتل جورج فلويد المواطن أسمر البشرة، على يد الشرطة الأميركية احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأميركية، تحول بعضها إلى أحداث عنف.

(الميادين)