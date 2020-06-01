الاحتلال يجبر المقدسي ماجد جعابيص على هدم منزله ذاتيا

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المقدسي ماجد محمد سليمان جعابيص، على هدم منزله الكائن في جبل المكبر جنوب القدس.

وأفاد ماجد أن شرطة الاحتلال رفضت امهاله عدة أيام لتنفيذ عملية الهدم، وأصرت على هدم المنزل خلال يومين.

وقال: "أجبرت على هدم منزلي بيدي، لأنه في حال عدم هدمه سأضطر إلى دفع غرامة مالية لطواقم بلدية القدس بقيمة 70 ألف شيكل".

وأضاف:" لم أقطن منزلي الجديد سوى ثلاثة أيام، وأضطررت إلى هدمه أمام زوجتي وأولادي الذين لم يفرحوا بالعيش فيه".

وأشار إلى أنه بنى المنزل قبل نحو 6 أشهر، لأنه يعيش بضيق مع زوجته وأولاده في منزل والده، لافتا إلى أنه دفع للمحامي 15 ألف شيكل من أجل منع هدم المنزل، ولكن دون فائدة.

وتبلغ مساحة المنزل 93 مترا مربعا، ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويعيش فيه معه زوجته وأولاده الخمسة وأكبرهم عمره 13 سنة وأصغرهم 3 أعوام ونصف.

وكانت طواقم بلدية الاحتلال حضرت للمنزل قبل نحو شهرين، وعلقت عليه قرار الهدم.

ويعتبر بيت محمد جعابيص الرابع الذي يهدم ذاتيا في جبل المكبر خلال أسبوع، وكان الشقيقيان أحمد وعماد بشير هدما منزليهما قبل عدة أيام، وقبلهما بيوم منزل المقدسية رسمية بشير.

ومن المقرر أن يقوم المقدسي نعيم صالح فراح غدا الثلاثاء بهدم جزء من منزله الكائن في بيت حنينا شمال القدس، بعد أن تسلم قرار هدم اداري.