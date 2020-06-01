المجلس التنسيقي للقطاع الزراعي لـوطن: اذا استمر البطيخ الاسرائيلي في اسواقنا سننظم احتجاجات واسعة أمام مجلس الوزراء





وطن: حذر المجلس التنسيقي للقطاع الزراعي من استمرار ضخ البطيخ الاسرائيلي في السوق المحلي، مهدداً بتنظيم احتجاجات تصاعدية ومظاهرات عارمة امام مجلس الوزراء احتجاجا على استمرار ادخال البطيخ الاسرائيلي الى السوق المحلي، لتسببه بخسائر فادحة لمزارعي البطيخ الفلسطينيين.

وقال عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، والناطق باسم المجلس التنسيقي للقطاع الزراعي لـوطن، "نحن احق باسوقنا من غيرنا، وقد طالبنا سابقا بمنع دخول البطيخ الاسرائيلي وبطيخ المستوطنات الى اسواقنا، لكن اليوم تعج الاسواق الفلسطينية بالبطيخ الاسرائيلي وكأن شيئا لم يكن، دون اي اجراءات أو متابعات من قبل اجهزة الحكومة المختلفة التي يجب ان تتخذ اجراءات صارمة لمنع البطيخ الاسرائيلي من دخول الاسواق بهذه الطريقة ".

وأضاف ملحم، بطيخنا في الاغوار المعروف بطيب المذاق والجودة العالية والإنتاج الوفير، بقي بلا سوق لان السوق الفلسطيني ملئ بالبطيخ الاسرائيلي.

وتساءل ملحم "كيف نريد دعم صمود المزارع في الاغوار اذا كان منتوجه لا يوجد له سوق؟ اما البطيخ في دولة الاحتلال له الحماية والدعم من قبل حكومته، وفائض الانتاج يتم ضخه في السوق الفلسطيني. مضيفا: هل المزارع يريد مواجهة المستوطنين ام الاحتلال ام خطة الضم ام خسارته جراء عدم تسويق منتجاته؟

وقال نحذر أنه اذا استمر دخول البطيخ الاسرائيلي الى السوق المحلي، لن يقف المزارعون مكتوفي الايدي، وسوف ينظمون مظاهرات عارمة امام مقر مجلس الوزراء، وسيتخذون خطوات احتجاجية تصاعدية اذا لم يتم وقف ضخ البطيخ الاسرائيلي الى السوق الفلسطيني.

وأكد ملحم أن استمرار ذلك سيؤدي الى انهيار القطاع الزراعي وليس البطيخ فقط، ويسهل عملية الضم لهذه الاراضي لان المواطن سيتوقف عن زراعتها، وبالتالي سيسهل على الاحتلال الاستيلاء عليها.

وتساءل ملحم: اين شعارات الحكومة بحماية الاغوار ودعم صمود المزارعين، لذلك نحن بحاجة لخطوات عملية على ارض الواقع والتي من ابسطها منع منتوج المستوطنات والمنتوج الاسرائيلي الزراعي من دخول الاسواق الفلسطينية .

وأضاف: التحجج عدم قدرة الاجهزة المختصة دخول مناطق "ج" هي ذرائع واهية لان السوق الذي يباع فيه البطيخ الاسرائيلي هو داخل مناطق "أ"، وكل الاجهزة ترى هذا البطيخ دون منعه، لماذا؟

وطالب ملحم الجهات المختصة بالتحرك الفوري دون تأخير لحماية المنتج الزراعي الفلسطيني خاصة البطيخ. مؤكداً أن البطيخ الفلسطيني يغطي السوق لشهر كامل ، والمشكلة انه في ذروة انتاج البطيخ الفلسطينية يتم ضخ كميات كبيرة من البطيخ الاسرائيلي في السوق المحلي.

وكان مزارعو البطيخ في الاغوار الشمالية ناشدوا عبر وطن الحكومة بإنقاذ موسمهم قبل فواتٍ الاوان.. للاطلاع اضغط هنا