حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشيلي تتجاوز الـ100 ألف

وطن: قالت وزارة الصحة في تشيلي، الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف حالة مع تزايد أعداد الإصابة في العاصمة سانتياغو.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس 105159 حالة، مضيفا أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 1113 حالات.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية 50 ألف حالة، فيما تخطت الإصابات حاجز المليون، وسجلت البرازيل أكثر من نصف هذه الوفيات والإصابات.

وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، اليوم الأحد، مستوى نصف مليون حالة، بينما تم رصد 480 وفاة جديدة، ما يمثل تراجعا ملموسا لعدد المتوفين على أساس يومي.