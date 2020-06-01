غانتس وفريدمان يبحثان خطة الضم الإسرائيلية

وطن: بحث وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، خطة الاحتلال لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن غانتس استقبل ظهر اليوم السفير الأمريكي، حيث تناول الطرفان "خطة الضم وقضايا إقليمية".

وأضافت أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاقد العزم على تنفيذ هذه الخطة مطلع الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية ومن بينها أجهزة الأمن لم تتسلم بعد تفاصيلها".

واجتمع غانتس اجتمع أيضا مع رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، وطالبه بالتأهب تحسبا لردود فعل في الضفة الغربية على قضية ضم الأراضي.

وكان موقع "i24News" الإسرائيلي أشار أمس الأحد إلى أنه لم تجر أي مناقشات "هامة" حتى الآن بين مسؤولين عسكريين وسياسيين حول موضوع ضم أجزاء من الضفة الغربية، ولم يتلق جيش الاحتلال جدولا زمنيا أو خرائط أو وثيقة سياسية فيما يتعلق بضم المناطق المذكورة".

المصدر: روسيا اليوم