محكمة "عوفر" تمدد توقيف الأسير محمود السعدي 9 أيام

وطن: مددت محكمة "عوفر" العسكرية ، اليوم، توقيف الأسير محمود السعدي (40 عاماً)، لمدة 9 أيام للرد على طلب محاميه بالاعتراض على تحويله للاعتقال الإداري والمطالبة بالإفراج عنه.

وذكرت عائلة السعدي أنّ الاحتلال وفور اعتقال السعدي عن حاجز عسكري قرب بلدة عرابة في 21-5، أصدر قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بذريعة الملف السري.

وسارع محاميه لتقديم اعتراض لإلغاء الحكم أو تخفيفه باعتباره غير قانوني، وقررت المحكمة دراسة الملف وإصدار القرار خلال 9 أيام.

وكان السعدي تعرَّض للمطاردة خلال انتفاضة الاقصى، واعتُقل خلال معركة مخيم جنين نيسان 2002، وتحرر من سجون الاحتلال بعدما قضى عدة سنوات، بتهمة العضوية في قيادة حركة الجهاد الإسلامي.

وتخرج مؤخراً بشهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية الامريكية.