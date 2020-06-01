تطبيق Zoom الشهير يحصل على تحديث إلزامي

وطن: أعلن القائمون على تطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق لن يتمكن المستخدمون من دونه من الحصول على العديد من الميزات.

وأشارت شركةZoom في تدوينة على موقعها على الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيقها من الهواتف والأجهزة الذكية والحواسب ينبغي عليهم تحميل الإصدار الجديد من التطبيق بنسخته 5.0 وإلا لن يكونوا قادرين على الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية أو ما يسمى بالاجتماعات الإلكترونية التي تعقد من خلال التطبيق.

كما أوضحت أن تحميل الإصدار الجديد مهم كون الإصدار يحوي على تحديثات أمنية تضمن سلامة بيانات المستخدمين، ويتضمن معايير تشفير أقوى تحمي المستخدم من عمليت الاختراق الإلكتروني مثل Zoombombing.

ونشرت الشركة مقطع فيديو توضيحي يظهر للمستخدم إمكانية تحميل التحديث في حال لم يتم تطوير نسخته تلقائيا، فإما أن يضغط على زر update الذي يظهر على واجهة الاستخدام الرئيسية، وإما أن يدخل إلى التطبيق، ومن ثم إلى "الملف الشخصي"، وبعدها الضغط على خيار check for updates.

ويمكن للمستخدمين تحميل الإصدار الأخير من التطبيق عبر التوجه إلى موقع zoom.us وبعدها الضغط على خيار تحميل الإصدار الذي يظهر ضمن مستطيل أزرق.

المصدر: techliga