القبض على 8 أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد مخدرة في طولكرم

رام الله- وطن: قبضت الشرطة في طولكرم، اليوم الاثنين، على 8 أشخاص لحيازتهم وتعاطيهم مواد يشتبه أنها مخدرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيانها، أنه بناء على معلومات وردت للشرطة مفادها قيام شخص بحيازته لمواد مخدرة قادم باتجاه احدى المفارق داخل المدينة، وبعد متابعته تم القبض عليه وعثر بحوزته (65.9) غم قائم من مادة خضراء اللون يشتبه أنها من القنب المخدرة، كما تم القبض على شخص لحيازته كيس بداخله مادة من القنب المخدرهة بلغ وزنها (12.4) غم وسيجارة بداخلها من نفس المادة المضبوطة بلغ وزنها (7.3) غم.

وأضافت أنه تم ضبط شخص داخل مركبة في المدينة بحوزته ورقة بداخلها مادة القنب المخدرة بوزن (8.1) غم قائم، والقبض على5 اشخاص بـ 4 قضايا منفصلة بحوزة كل منهم على اكياس يشتبه أنها من القنب المخدرة بلغ وزنها (48.4) غم قائم وورقه بداخلها (12.5) غم يشتبه انها من مادة الحشيش المخدرة كما تم ضبط اداة تعاطي.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم مع المضبوطات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.