الاحتلال يعتقل المقدسية خديجة خويص وشابين ويفرج عن محافظ القدس عدنان غيث

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر الاثنين، المقدسية خديجة خويص من باب الاسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واقتحمت القوات عدة منازل في البلدة القديمة، واعتقلت الشابين جهاد قوس وروحي الكولغاصي، واقتادتهما إلى مركز الشرطة بعد وضع قيود حديدية بيديهما.

كما أفرجت شرطة الاحتلال ظهر اليوم عن محافظ القدس عدنان غيث بدون شروط.

وكانت قوات الاحتلال ومخابراته اعتقلت محافظ القدس وعدد من الشخصيات المقدسية أمس خلال قمع وقفة لإحياء الذكرى ال 19 لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني أمام مبنى بيت الشرق المغلق في القدس.