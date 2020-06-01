الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية استفادة مع وزارة التنمية الاجتماعية لصالح مركز الشيخة فاطمة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش و وزارة التنمية الإجتماعية يمثلها مدير وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة السيد جمال عمر اتفاقية بناء نظام طاقة شمسية بقدرة 10كيلو واط لصالح مركز الشيخة فاطة للتأهيل المهني في بيت امر في محافظة الخليل ، و يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " تعزيز الإستثمار في التنمية الريفية المتقدمة – أرضي " الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

وسوف يتم العمل في المشروع على بناء نظام للطاقة الشمسية بقدرة 10 كيلو واط في مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني في بيت امر و الذي يعنى بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة و تأهيلهم و دمجمهم في المجتمع ، ويستقبل مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني 60 من الأشخاص من ذوي الإعاقة من كلا الجنسين ، كما سيعمل المشروع على توفير 80% من احتياج المركز للطاقة الكهربائية .

وقال مدير المشروع م .عامر غانم بأن المشروع يهدف يهدف الى دعم المؤسسات الاجتماعية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة لبناء نموذج للطاقة الشمسية النظيفة و تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة و الحد من التلوث.

وأشاد مدير عام وحدة الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية جمال عمر و الوفد المرافق له بدور الإغاثة الزراعية التنموي في مختلف المجالات وليس فقط في المجال الزراعي ، كما شكر الإغاثة الزراعية على هذا المشروع الذي سيساعد المركز على التوسع في انشطة تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مساعدة المركز على توفير طاقة كهربائية من خلال الطاقة الشمسية بهدف توفير التكاليف التشغيلية اليومية الخاصة بمشاغل التدريب.

وشدد مدير عام الإغاثة الزراعية أ.منجد أبو جيش على أن الاشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المستهدفة بمشاريع و أنشطة المؤسسة و التي سوف تعمل على انجاح هذه التجربة من منطلق الحرص على الأشخاص ذوي الإعاقة و دمجمهم في المجتمع من خلا تأهيلهم بحرف يستطيعون من خلالها العمل و العيش بكرامة.

ويشار الى ان الإغاثة الزراعية علمت على بناء أنظمة طاقة شمسية لدى دار اليتيم العربي في طولكرم و مزرعة حاكورتنا العضوية و مزرعة البلعاوي للورود ، وذلك بهدف تعميم استخدام الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية كبديل أمن ونظيف عن الطاقة الكهربائية التي تولد من محطات الوقود، وبناء نماذج استخدام الطاقة النظيفة و الصديقة للبيئة في الممارسات الزراعية .