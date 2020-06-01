جمعية الهيدرولوجيين تطالب بالوقوف في وجه الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة بقطع المياه وتقليل كمياتها عن مناطق بالضفة

وطن: طالبت جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة، المؤسسات الدولية ودول الاتحاد الاوروبي والدول العربية بالوقوف في وجه الاجراءات الاسرائيلية التي تتمثل بقطع المياه أو تقليل الكميات عن مناطق عديدة في الضفة الغربية بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني السيادة على المصادر الطبيعية وفي خرق صريح لحقوق الانسان.

وأضافت جمعية الهيدرولوجيين في بيان لها، أن هذه الاجراءات التي هي جزء من حملة ضغوط على الشعب الفلسطيني لقبول خطة الضم كجزء من صفقة القرن، محذرة من الكارثة الانسانية التي قد تنجم عن اجراءات قطع المياه.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الاحتلالية محاولة لخلق بيئة ومحفزات للعنف تستفيد من هذه البيئة جماعات العنف من المستوطنين في تصعيد اعتداءاتهم على التجمعات الفلسطينية .

وطالبت الجمعية بتقديم الدعم المالي والسياسي لسلطة المياه الفلسطينية ولمؤسسات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية لمواجهة هذه السياسات.

وأكدت أن سلطة المياه الفلسطينية والهيئات المحلية والمنظمات الاهلية تبذل الجهد الكبير في تخفيف ازمة المياه والعمل على ايصال مياه الشرب النظيفة للتجمعات الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا من جهة وللتحضير لموسم الصيف الحالي.