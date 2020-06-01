حماس: قتل "الحلاق" والأمريكي "فلويد" يعكس ثقافة الكراهية والعنصرية

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مشهد قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي إياد الحلاق بدم بارد، ومشهد قتل الأمن الأمريكي المواطن الأسود "جورج فلويد" خنقًا حتى الموت، "يعكس عقيدة وثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف التي بنيت عليها هذه الأجهزة".

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن الاحتلال والأمن الأمريكي يمنحا الشرعية والغطاء لارتكاب جرائمها وانتهاكاتها من قبل قياداتها السياسية في الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي.

وأضاف أن" أن الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية عمدتا على مأسسة وتصدير العنف والإرهاب إلى كثير من دول العالم، والتي لطالما عانى منها الشعب الفلسطيني وكثير من شعوب المنطقة".

وأكدت حماس أن هذه السياسات الخطيرة في التعامل مع البشرية بحاجة إلى فضحها والوقوف في وجهها من قبل كل أحرار العالم، والمدافعين عن الحرية وكرامة الإنسان.