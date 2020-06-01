تعيين أيوب زعرب عضوا مستقلا جديدا في مجلس إدارة البنك الوطني

وطن: في اطار تطبيق الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات، صادق مجلس إدارة البنك الوطني على تعيين أيوب زعرب، عضوا مستقلا جديدا في مجلس الإدارة بعد أخذ الموافقات اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص. وبهذا يصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني 12 عضوا من رجال وسيدات الاعمال والكفاءات، منهم 3 أعضاء مستقلين وعضو ممثل عن صغار المساهمين.

ووفقا للحاكمية المؤسسية الرشيدة، يتعين وجود عضوين مستقلين في تشكيلة مجلس الإدارة بالحد الأدنى، بحيث يشترط ألا تزيد مساهمتهم أو أي من اقربائهم حتى الدرجة الثانية عن ما نسبته 2 بالألف من أسهم المصرف بهدف ابداء رأي مستقل تماما في السياسات والاستراتيجيات المؤسسية ولضمان مراعاة مصالح المؤسسة والمساهمين بالشكل الأمثل.

ويعمل البنك الوطني حاليا على تنفيذ خطة كاملة للحاكمية المؤسسية بأعلى المعايير الدولية مع جهة عالمية مختصة، وسيباشر بتطبيق بنود الخطة هذا العام، تحقيقا لرؤيته باتباع أفضل الممارسات لحوكمة الشركات لأهمية ذلك في بناء بيئة من الثقة والشفافية والمسائلة تعمل على الاستقرار المصرفي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

والجدير ذكره، ان أيوب زعرب يشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين منذ العام 2000، إضافة الى كونه رئيس لمجلس إدارة الشركة العقارية التجارية للاستثمار منذ العام 2014. ويحمل زعرب شهادة بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة المخاطر من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.