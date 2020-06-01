تسجيل اصابة جديدة بالكورونا في قلقيلية

وطن: أعلن محافظ محافظة قلقيلية رافع رواجبة عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال رواجبة في بيان صحفي انه جرى تسجيل اصابة جديدة في كورونا صباح اليوم الاثنين في بلدة حجة لأحد المخالطين من بلدة حجة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا مؤخراً.

وارتفع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية الى 14 اصابة، موزعة كما يلي " حجة 3، عزون عتمة 10، سنيريا 1"

واوضح المحافظ ان وزارة الصحة قامت يوم امس بسحب 22 عينة، كانت نتائج 21 منها سليمة، وواحدة مصابة.

واضاف المحافظ انه تم الايعاز للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.